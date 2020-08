Il Tempo | Lazio, sfuma il sogno David Silva: da De Paul a un mister X, riparte la caccia

Dopo tanta attesa, ieri sera David Silva ha firmato per la Real Sociedad: dal sogno alla beffa in pochi giorni, così la Lazio deve guardarsi intorno. Ieri per il 34enne è stata una giornata di saluti con il City, che lo ha omaggiato dopo i 10 anni trascorsi insieme, con tanto di rivelazione del presidente sul fatto che in onore dello spagnolo verrà eretta una statua fuori dallo stadio. Ora la società capitolina devevavorare su altro: come riporta Il Tempo in molti ieri sera hanno rievocato i fantasmi di Ylmaz e Honda, stavolta il tutto è ancora più doloroso visto lo spessore dell’ex City. Adesso Tare penserà ad un colpo per riaccendere le speranze dei tifosi: da De Paul a mister x, riparte la caccia.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: