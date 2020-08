La Supercoppa Europea sarà a porte aperte, ma solo al 30% del pubblico

Le due finaliste della Europa League sono state già decise, dopo la vittoria per 5-0 dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk avvenuta ieri sera in Germania. Questa sera ci sarà la prima semifinale di Champions League tra Lipsia e Paris Saint-Germain, mentre domani, sempre alle 21:00, tocca a Bayern Monaco e Lione. La finale di Europa League, invece, tra Inter e Siviglia, ci sarà questo venerdì. Ma la UEFA ha già deciso per la finale di Supercoppa Europea: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, lo stadio di Budapest dove si giocherà il prossimo 24 settembre, sarà a porte aperte, seppur con una limitazione: potrà entrare solamente il 30% di pubblico. La decisione, in ogni caso, sarà ufficializzata nei prossimi giorni.







