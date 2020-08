Lazio, nota ufficiale di Tare su David Silva: “Grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo”

La Lazio è ancora visibilmente scottata dall’affare andato in fumo con David Silva. Poco fa, attraverso il sito ufficiale, il ds Igli Tare ha rilasciato una nota ufficiale sulla scelta dello spagnolo: “Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo”.







