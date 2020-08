TMW | Lazio beffata e tradita da David Silva, società infuriata con lo spagnolo

Ha deciso di tornare in Liga, David Silva. Ha accontentato la famiglia, che voleva rientrare in patria e non vivere un’altra esperienza all’estero dopo nove anni al Manchester City. Sarà un nuovo giocatore della Real Sociedad, il 34enne centrocampista, ufficializzato ieri in tarda serata dal club iberico. È una beffa totale per la Lazio, che si era impegnata a lungo nel corteggiarlo. Fremeva il presidente Lotito, era impaziente di annunciare il super colpo Champions. Perché dopo due settimane di contatti, la società biancoceleste aveva presentato l’offerta ufficiale da 4 milioni a stagione più una serie di benefit. Il fuoriclasse con entusiasmo aveva detto “sì” il primo venerdì di agosto, sembrava essere imminente la firma, che invece è stata rimandata poi di giorno in giorno. All’inizio nessuno capiva il perché, ora il motivo è chiaro: è spuntata la Real Sociedad che lo ha contattato segretamente e lo ha sedotto, facendogli rimangiare la parola data alla Lazio. A Formello nessuno lo sapeva, alcuni lo hanno scoperto ieri quando c’è stato l’annuncio ufficiale: anche durante l’ultimo weekend erano rimasti fiduciosi, i dirigenti biancocelesti, contavano sulla parola del giocatore, che negli ultimi giorni ha cambiato atteggiamento, così come il suo entourage. Motivo per il quale il diesse Tare si è irritato parecchio e – viene da pensare – sia lo stesso anche per Lotito: entrambi sono arrabbiati – per usare un eufemismo – perché si sentono traditi. Erano stati vicinissimi all’acquisto di un top player di livello internazionale (le visite mediche erano già state fissate per questa settimana) e lo hanno visto sfumare sul fotofinish. Oltre all’amarezza, lecita, al tempo stesso la Lazio è anche consapevole di aver fatto il massimo e non si rimprovera nulla. Ora dovrà reagire e andare avanti, così come tutta la tifoseria, che si aspetta rinforzi per la nuova stagione e per dimenticare la delusione Silva. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: