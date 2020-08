Cagliari, tre calciatori positivi al coronavirus: rimandato ufficialmente il ritiro

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 | Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Cagliari ha dato notizia dei nominativi dei giocatori positivi al coronavirus: ”

Il Cagliari Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in vista dell’inizio della ripresa dell’attività agonistica, sono emerse le positività al Covid-19 dei componenti della prima squadra Filip Bradarić, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri. I tre calciatori si trovano in isolamento domiciliare. In accordo con le autorità sanitarie, in base ai protocolli vigenti e in via precauzionale, è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva per altri due calciatori della prima squadra che sono stati in contatto stretto con i positivi. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani giovedì 20 agosto al centro sportivo di Assemini; il breve ritiro di Aritzo, d’accordo con il Comune della località barbaricina, è stato rimandato alle prossime settimane.

Dopo Despodov, altri calciatori in casa Cagliari sarebbero risultati positivi al Coronavirus al termine dei tamponi effettuati all’inizio di questa settimana: si tratterebbe di 3 casi in totale.

Manca ancora l’ufficialità del club rossoblu ma dovrebbero essere tutti asintomatici. A rischio il ritiro di Aritzo, dove la rosa di Eusebio Di Francesco è attesa per domani (giovedì 20 agosto) e che potrebbe essere a questo punto annullato o rinviato di qualche giorno.





