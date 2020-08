Champions League, il Bayern Monaco batte il Lione e vola in Finale contro il PSG

Ieri sera il PSG si è qualificato come primo finalista della Champions League 2019\20 superando il Lipsia per 3-0. Questa sera, invece, nel match tra Lione e Bayern Monaco, è stata definita la finale di Lisbona di domenica sera. Saranno infatti i bavaresi, grazie alla doppietta di Gnabry, a sfidare i parigini. Nulla da fare quindi per Rudi Garcia, che aveva raggiunto la semifinale battendo il Manchester City con un sonoro 3-1. Nei primi 15 minuti i francesi iniziano con il fuoco, dal momento che hanno avuto diverse occasioni da gol ed hanno anchecanche un palo. Si sveglia in seguito il Bayern grazie alle prodezze di Gnabry, poi nessuna remuntada riuscita per il Lione, che subisce invece il terzo gol da Lewandowski, al 88′, il quale chiude definitivamente la partita sul 0-3.







