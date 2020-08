CorSera | Lazio, bufera David Silva. Tare ha riparlato con Raiola di Bonaventura, attesa per Muriqi e Fares

La firma di David Silva con la Real Sociedad scatena un polverone. La Lazio si sente tradita, usata, presa in giro. Lotito ci rimane malissimo e s’infuria quando, lunedì notte, viene a sapere dell’annuncio del club basco. Aveva concesso allo spagnolo ciò che chiedeva: contratto triennale (anziché biennale), 3,5 milioni netti a stagione più bonus, una serie di lussuosi benefit. L’accordo era stato raggiunto con l’entourage del giocatore, che si è appena svincolato dal Manchester City; i documenti erano stati inviati, da giorni si attendeva la restituzione delle carte con la firma di Silva. Poi l’improvviso silenzio, i dubbi che hanno invaso il centro sportivo di Formello, infine la beffa.

Tare è passato all’attacco: «Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo». Un’accusa pesantissima, contiene tutta l’amarezza di chi è uscito sconfitto da una trattativa che pensava di avere chiuso. In tempi stretti è arrivata la replica, il centrocampista l’ha affidata al papà: «Non c’era niente di sicuro o di chiuso, alla Lazio è stato spiegato che era in corso una trattativa con la Real Sociedad e a Roma non l’hanno presa male. Mio figlio ha deciso per la soluzione spagnola, ognuno può fare la scelta che vuole. I dirigenti italiani non hanno mai parlato con David, solo con il suo agente, e anche per questo è rimasto stupito dalla reazione del club. Cosa c’entra tirare in ballo l’uomo?».

David Silva rimane una grande beffa, ma la Lazio ha la necessità di guardare oltre. E’ quasi impossibile che ricapiti un’occasione del genere: un campione integro, esperto di Champions e – particolare da non trascurare – anche gratis. Nel doppio ruolo di centrocampista-trequartista, c’è sul mercato James Rodriguez, 29 anni, il quale però ha ancora un anno di contratto con il Real Madrid e guadagna 6 milioni netti: Tare ne ha parlato con Mendes, procuratore del colombiano. Un’altra pista porta a Shaqiri, che però convince meno anche se i rapporti con il Liverpool sono buoni. È molto più costoso De Paul, l’Udinese chiede 40 milioni e non è disponibile a scendere troppo: una cifra che Lotito ritiene esagerata. Sullo sfondo rimane il ritorno di Felipe Anderson, che per ora alletta solo il brasiliano.