COVID-19, positivo un giocatore della Roma dopo la vacanza in Sardegna

È Antonio Mirante il calciatore della Roma risultato positivo al test per il Coronavirus dopo la vacanza in Sardegna. Lo rende noto lo stesso portiere, tramite una storia sul proprio profilo Instagram: “Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo al test di Covid-19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo, mi sento bene. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riniziare prima possibile la preparazione con i compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, un abbraccio”.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: