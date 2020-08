Da David a Thiago Silva. Dalla Spagna: “La Lazio pronta a convincere il brasiliano”

Dalla Spagna, secondo il portale Todofichajes, Inzaghi avrebbe puntato il difensore del PSG: dopo la Champions si svincolerà

C’è una suggestione di mercato che sta prendendo forma nelle ultime ore: la Lazio sarebbe interessata a Thiago Silva. Un altro Silva in orbita biancoceleste, la delusione David, sfumato all’ultimo, fa ancora male dalle parti di Formello. Eppure Tare non ha mai smesso di pensare ad un difensore di livello per impreziosire la rosa. E dalla Spagna arriva l’indiscrezione: i biancocelesti hanno contattato l’agente del brasiliano. corrieredellosport.it





