GdS | Caos Lazio, l’ira di Tare per il no di Silva e Inzaghi attende i primi colpi: ecco i nomi

Non si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda Lazio-Silva, con Igli Tare che nella giornata di ieri, attraverso una nota ufficiale ha commentato la vicenda dicendo che rispetta il Silva giocatore ma non l’uomo. Adesso la Lazio è chiamata a voltare pagina e a continuare il suo lavoro sul mercato: come riporta la Gazzetta dello Sport, mister Inzaghi dava quasi per certo il sì dell’ex City mentre alla vigilia del raduno di Formello, il tecnico può contare su un’unica novità, ossia l’arrivo di Escalante. Al momento i nomi che stanno studiando i capitolini sono James Rodriguez (Real Madrid), Shaqiri (Liverpool) e Rafinha (Barcellona): tutti giocatori con il contratto in scadenza tra un anno. Gli ingaggi sono piuttosto alti, ma probabilmente un tentativo verrà fatto, specie per il giocatore del Real.







