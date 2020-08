Il Tempo | Lazio furiosa per Silva: ecco i nomi del piano B

In casa Lazio è il momento di accantonare la vicenda Silva e concentrarsi sul mercato, in vista della prossima impegnativa stagione. Ieri Tare ha affidato ad una nota ufficiale il commento su quanto accaduto con l’ex City ed ora il club biancoceleste volta pagina. Stando a quanto riportato da Il Tempo, come alternative allo spagnolo, i nomi in orbita laziale non mancano. Il primo è quello di James Rodriguez, con cui i rapporti con il procuratore Jorge Mendes sono buoni dalle parti di Formello. Non sarà ad ogni modo una trattativa semplice, così come quella legata a Rodrigo De Paul con i Pozzo che chiedono 35 milioni e l’unica possibilità di abbassare le pretese sarebbe inserire delle contropartite. In standby invece il ritorno di Felipe Anderson e, rimanendo in Premier, prende quota l’ipotesi Divock Origi, attaccante del Liverpool che potrebbe quindi lasciare i Reds.







