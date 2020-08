La Repubblica | La Lazio punta Rafinha, Cavani rifiuta l’offerta biancoceleste

Dopo la delusione per il comportamento di David Silva, la Lazio torna a pensare al mercato. Si ragiona ad un piano B di spessore e l’idea del club capitolino, come riporta La Repubblica, è quella di prendere un top player per la Champions, ma senza agire di pancia e lavorando dunque a fari spenti. I primi nomi che iniziano a circolare sono James Rodriguez e Shaqiri. Si aggiunge a loro Rafinha, che da sempre è un pallino di Tare ed inoltre potrebbe essere il jolly giusto per la trequarti. Per l’attacco c’era già l’accordo con Muriqi, ora nell’affare potrebbe rientrare anche Bastos. Rimane la suggestione Cavani con il giocatore che però ha rifiutato l’offerta dei biancocelesti da 12 milioni in tre anni, è vicino al Benfica ma la dirigenza laziale rimarrà vigile sulla situazione.







