Primavera, prima amichevole per la Lazio di Menichini

Giorno importante per la Lazio Primavera, che oggi tornerà a disputare una partita a distanza di mesi dall’ultima (l’1-1 contro la Sampdoria del 17 febbraio). La squadra di Menichini affronterà alle ore 17:00 l’ A.S.D. Tolentino, Serie D, a Sarnano, in provincia di Macerata. Sarà la prima amichevole stagionale per i biancocelesti, in attesa della ripresa del campionato.

sslazio.it