Uefa, si studia un piano per il ritorno dei tifosi allo stadio

Come si legge dal sito ufficiale della UEFA quest’oggi si è tenuta una videoconferenza con tutti i 55 segretari generali per discutere in particolare del potenziale e graduale ritorno dei tifosi nelle partite di Uefa. L’attenzione è stata posta soprattutto sulla necessità di rigide misure sanitarie per poter garantire la sicurezza di tutti i presenti alla partita e poter quindi poi consentire il ritorno dei tifosi allo stadio.

Secondo la Uefa sarebbe troppo presto riaprire le porte al pubblico in occasione della Uefa Nations League, che riprenderà ai primi di settembre. Un’ipotesi più concreta sarebbe invece la finale del 24 Settembre della Supercoppa Uefa dove si sfideranno a Budapest le vincitrici di Champions ed Europa League: in quest’occasione, si legge, sarebbe emersa la volontà di far partecipare un numero ridotto di spettatori all’evento.

Le proposte emerse nella videoconferenza di oggi saranno presentate alla Commissione Esecutiva della UEFA nei prossimi giorni.







