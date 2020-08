CALCIOMERCATO – L’agente Franzoní: “Vedrei bene Aouar alla Lazio, sarebbe perfetto”

Houssem Aouar, centrocampista del Lione, è stato la rivelazione di questa Champions League. Un giocatore moderno, rifinitore e uomo squadra per i francesi. Il giovane Under 21 ha stupito tutti e in particolare Yvon Franzoní, agente e intermediario francese, ha parlato di lui a Radio Sportiva: “Il livello della Ligue 1 è sempre stato alto, solo che gli allenatori francesi non hanno la stessa credibilità di quelli tedeschi e italiani. Aouar? È cresciuto piano piano, sarà molto difficile che il Lione riesca a tenerlo ancora. Lo vedrei bene in una squadra italiana d’alta classifica, come la Lazio. Sarebbe l’ideale per consolarsi del mancato arrivo di Silva, poi è anche più giovane”.







