Calciomercato Lazio, tampone e test sierologico per Mohamed Fares con la SPAL

Come riporta questa mattina Tuttomercatoweb.com, l’esterno francese naturalizzato algerino della SPAL, Mohamed Fares, questa mattina, presso il centro sportivo della squadra di Ferrara, ha svolto il test sierologico e il tampone di controllo. Da tempo giocatore mercato per il club appena retrocesso in Serie B, con la Lazio su tutte molto interessata e vicina all’acquisto del giocatore classe ’96.







