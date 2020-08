CALCIOMERCATO LAZIO – Sfuma anche Thiago Silva: pronto a firmare con la Fiorentina

Thiago Silva è pronto a tornare in Italia: non al Milan, ma alla Fiorentina. Infatti il club viola del presidente Rocco Commisso è vicinissimo a centrare questo grande colpo di mercato. Il difensore brasiliano (36 anni il prossimo 22 settembre) è in arrivo a parametro zero dal Paris Saint-Germain, con cui è in scadenza di contratto. La trattativa con la Fiorentina è agli ultimi dettagli: sulla falsa riga dell’affare Ribery, il calciatore dovrebbe firmare un biennale da circa 4 milioni di euro netti a stagione. Sul giocatore c’era anche l’interesse della Lazio, che a quanto pare non è stato sufficiente. Sfuma anche questa occasione per i biancocelesti che ora dovranno virare su altri profili.

