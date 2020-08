CdS | Ad Auronzo con i tifosi biancocelesti, ma con posti prenotati e a pagamento: ecco come fare

La Lazio si ritrova oggi a Formello per iniziare la nuova stagione e Inzaghi ritroverà anche Milan Badelj, rientrato dal fine prestito dalla Fiorentina.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i tifosi biancocelesti potranno assistere agli allenamenti e alle amichevoli solo prenotandosi sul sito internet del comune di Auronzo di Cadore al costo di ogni ingresso al campo di 2 euro (come disposto dal questore di Belluno), prezzo valido per gli allenamenti, per le amichevoli cambierà.





