Finale Europa League, Siviglia ed Inter si affidano alla “scaramanzia”

Domani sera avrà luogo la finale di Europa League in Germania, a Colonia. Le due finaliste, Inter e Siviglia, oltre alla tattica, la tecnica e un po’di fortuna, si affideranno anche alla scaramanzia. Infatti gli spagnoli scenderanno in campo con la maglia che li vide trionfare nella finale del 2006 contro il Middlesbrough, in quella del 2014 contro il Benfica ed infine nella finale del 2016 con il Liverpool. In casa nerazzurra, invece, la maglia per la finale sarà quella della storica vittoria in Champions League contro il Bayern Monaco, che permise all’Inter di vincere il Triplete.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: