FORMELLO | Al via la nuova stagione: Acerbi il primo dei calciatori ad arrivare al centro sportivo | FOTO

Con il raduno fissato per oggi, inizia la nuova stagione della Lazio. Questa mattina, al centro sportivo di Formello, sono previsti test e tamponi per lo staff e per i giocatori biancocelesti. Il primo tra i calciatori ad arrivare al Training Center biancoceleste è stato il “Leone” Francesco Acerbi. Per oggi non sono previsti allenamenti e, come riporta tuttomercatoweb.com, la prima seduta è in programma per domani.







