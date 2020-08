Il Messaggero | Lazio, in ritiro le amichevoli con Padova e Vicenza

Sono cinque le amichevoli programmate per il ritiro estivo della Lazio ad Auronzo di Cadore, in programma da domenica 23 agosto al 4 settembre. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Si comincia il 26 agosto con i dilettanti dell’Auronzo, si prosegue il 29 agosto contro la Top 11 del Cadore, una selezione locale, e il 30 agosto la sfida con il San Giorgio, formazione neopromossa in Serie D. Il 1 settembre si alza il livello: test con il Padova, mentre il 4 settembre match di chiusura con il Vicenza. L’accesso al campo Zandegiacomo sarà contingentato e su prenotazione.





