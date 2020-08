Il Messaggero | Lazio, inizia la nuova stagione: la squadra si raduna a Formello. Ecco il programma

Pronti, ripartenza, via. Vacanze finite, inizia la nuova stagione. Sono passati 19 giorni dal rompete le righe. Appuntamento nel centro sportivo di Formello in mattinata. Tutti convocati. Per ora niente allenamenti. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Spazio ai tamponi e ai prelievi del sangue, utili per i test sierologici, per constatare eventuali contagi da Covid-19. Nulla verrà lasciato al caso. I giocatori arriveranno nel nuovo Lazio Lab ad orari differenti e saranno accolti come da protocollo.





