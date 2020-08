Napoli, positivo al coronavirus Andrea Petagna

Con i raduni per la prossima stagione che stanno ricominciando in questi giorni, le società si stanno attrezzando per effettuare i test sierologici ai calciatori. Tra i vari positivi usciti nelle varie formazioni, anche il Napoli ha diramato un comunicato per dichiarare che un suo giocatore, Andrea Petagna, è risultato positivo al coronavirus: “Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra”

