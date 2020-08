Playoff Serie B, Nesta vince ma non basta: Spezia in A per la prima volta

Termina 0-1 il ritorno dei playoff tra Spezia e Frosinone. La rete della gara è arrivata al minuto 61, grazie a Rohden. La vittoria però non basta alla squadra dell’ex biancoceleste Alessandro Nesta che abbandona così il sogno della Serie A. Promozione per La Spezia che raggiunge per la prima volta la Serie A.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: