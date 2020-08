Raúl Moro: “Non mi pento di esser andato via dal Barcellona. Sono tenace e mi pongo molti obiettivi”

Raúl Moro, acquistato dalla Lazio per la Primavera, in questo finale di stagione anomalo, vista l’interruzione a campionato in corso, causa pandemia da Coronavirus, ha fatto il suo esordio in Serie A, mostrando le sue doti offensive. Esattamente un mese fa, il 20 luglio, la Lazio usciva sconfitta dall’Allianz Stadium per 2-1 contro la Juventus ma, nonostante la sconfitta, per il giovane spagnolo è stato un giorno molto importante. Ai microfoni di Mundo Deportivo, quotidiano sportivo spagnolo, il classe 2002 ha rilasciato un’intervista parlando della sua esperienza al Barcellona, ma anche del suo esordio in Serie A con la maglia della Lazio, e dell’incontro con Cristiano Ronaldo proprio in quella partita. Queste le sue parole: “Non mi pento di esser andato via. Al Barcellona avrei continuato nelle giovanili, mentre qui ho già esordito in Serie A. Giocare a calcio non mi da problemi”.

Nel giorno del suo esordio ha anche incontrato Cristiano Ronaldo, con cui, a fine partita, si è anche scambiato la maglia. Questo è il suo racconto dell’incontro con il campione portoghese: “Gli ho chiesto la maglia a fine partita. Mi ha detto di aspettarlo nel tunnel dello spogliatoio perché prima aveva un colloquio per la tv e quando è arrivato mi ha stretto la mano e mi ha detto: ‘Come stai, piccolo?'”.



Infine ha parlato dei suoi sogni e degli obiettivi che si pone per il suo futuro: “Sono tenace e mi pongo molti obiettivi e, il prossimo, è entrare a far parte della prima squadra della prossima stagione. Se ho dei sogni? Ho tanti sogni. Tornare un giorno in Liga, giocare in Champions League e giocare un Europeo o un Mondiale con la Spagna”.







