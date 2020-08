Riapertura stadi, Ricciardi: “Dipende dalla circolazione del virus, con questi numeri non lo possiamo ancora fare”

Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, è tornato a parlare della riapertura degli stadi al pubblico. Queste le sue parole durante la trasmissione Agorà, in onda su Rai 3: “Quando si tornerà allo stadio? Dipende dalla circolazione del virus. Se la controlliamo possiamo pensare di riaprire le manifestazioni di massa in una maniera controllata, ma con questi numeri non lo possiamo ancora fare. Le partite di calcio, inoltre, si possono svolgere solo senza pubblico”.







