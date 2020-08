CALCIOMERCATO | Bastos verso la Turchia: due club sul difensore

Come riportato da gianlucadimarzio.com il biancoceleste Bastos può lasciare la Lazio. Il difensore infatti, ha su di sè lo sguardo interessato di due club turchi ma in particolare dell’Istanbul Başakşehir. I campioni in carica della Super Lig sono al momento in vantaggio sul Besiktas. Smentito dunque, per ora, l’interesse del Fenerhbace, con il possibile inserimento del difensore nella trattativa in via di conclusione di Vedat Muriqi alla Lazio.





