CALCIOMERCATO – Il Fenerbahce smentisce l’arrivo di Muriqi, ecco il comunicato ufficiale

Ancora nessun arrivo in casa Lazio per preparare la nuova stagione e la prossima Champions League. Simone Inzaghi è in attesa di qualche colpo importate, sopratutto dopo che è sfumato David Silva. Nel frattempo il Fenerbahce smentisce ogni tipo di accordo tra la Lazio e il club per Muriqi. Nulla di vero quindi il suo possibile arrivo nel fine settimana. Ecco la nota ufficiale che lo dimostra: “Vedat Muriqi, uno dei nostri giocatori della prima squadra, sta ricevendo varie offerte da vari club.

Tuttavia, oggi, su alcuni media, ci sono state notizie che il giocatore stia per firmare con la Lazio in cambio di alcuni soldi e il cartellino di un altro giocatore.

Informiamo il pubblico che queste notizie non riflettono la verità.

Fenerbahçe Sports Club







