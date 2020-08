CALCIOMERCATO – Il PSG vuole Luiz Felipe, ecco quanto chiede Lotito

Luiz Felipe è diventato il pezzo di mercato più richiesto. Prima le voci di un suo possibile approdo al Barcellona, poi ci sono stati interessamenti in Premier League con l’Arsenal in pole. Adesso invece secondo quanto riportato da un sito francese footmercato.net, il difensore brasiliano avrebbe trovato l’interesse anche del PSG. La squadra di Parigi che dopo la finale di Champions perderà Thiago Silva e quindi pensa ad un progetto di ringiovanimento della squadra. Luiz Felipe piace molto a Leonardo e lo vorrebbe portare con sé. Però dovrà trattare sempre con Lotito che non ama fare sconti, infatti per il difensore chiede circa 40 milioni. Si attendono sviluppi.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: