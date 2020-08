CALCIOMERCATO | Per il centrocampo si pensa a Torreira

Secondo quanto riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, Lucas Torreira continua ad essere conteso da diversi club in Italia. Dopo Roma, Fiorentina e Torino, anche la Lazio è interessata all’ex doriano per rinforzare la mediana di Simone Inzaghi. L’uruguaiano centrocampista dell’Arsenal non è nuovo ai biancocelesti: già in passato la Lazio aveva mostrato un interesse per il classe ’93 ma la trattativa non era mai andata in porto.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: