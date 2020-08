CALCIOMERCATO – Si avvicina Fares, ma occhio al Monaco. Ecco l’offerta biancoceleste

Prosegue la trattativa tra Lazio e SPAL per il trasferimento nella Capitale di Mohamed Fares. Nuovi contatti nelle ultime ore e accordo a un passo col giocatore che, in caso di trasferimento, firmerà un contratto fino al 2024. La Lazio ha messo sul piatto 6 milioni di euro più una contropartita tecnica (Palombi e Djavan Anderson le preferite della SPAL). Non ancora quanto chiede il club di Ferrara, che nel frattempo ha ricevuto anche una chiamata dal Monaco. Ma la Lazio, in questo momento, è nettamente avanti. La trattativa è entrata nel vivo.

Tuttomercatoweb.com





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: