CALCIOMERCATO – Smentite e conferme, Muriqi potrebbe sbarcare domani

Da una parte le smentite del club, dall’altra invece le conferme da parte dei siti turchi come Ajansspor.com. Secondo quanto riportato da questo sito Muriqi e la Lazio sono molto vicini e anzi domani potrebbe sbarcare a Roma per la firma del contratto. Un accordo che lo legherà alla Lazio per 5 anni. Le cifre dell’acquisto sono di 16 milioni più due di bonus. A quanto sembra nell’operazione potrebbe essere incluso anche Bastos che però verrà trattato in un secondo momento. Intanto domani potrebbe arrivare il primo giocatore richiesto da Inzaghi, anche se le smentite del Fenerbahce non sono da sottovalutare.







