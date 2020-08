Canigiani: “Auronzo? Vietate sessioni di autografi e foto, ci sono novità anche per le amichevoli”

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Oggi abbiamo riportato il comunicato del comune di Auronzo di Cadore, che è riuscito a garantire la presenza dei tifosi durante gli allenamenti, seppur ridotta, ad un prezzo simbolico di due euro. Bisogna però registrarsi sul sito del comune. I prezzi per le prime tre amichevoli saranno di 15 euro, mentre quelli per le ultime due, contro Padova e Vicenza, di 20.

La speranza è che nel corso del ritiro le autorità competenti concedano di allargare i posti disponibili. Purtroppo il villaggio biancoceleste quest’anno non potrà essere allestito per motivi di sicurezza, saranno anche evitati gli assembramenti davanti all’albergo della squadra. Dopo il ritiro solitamente ci sarebbero anche le amichevoli internazionali, ma tutto questo dipenderà da come si evolveranno le varie situazioni nel corso delle prossime settimane”.







