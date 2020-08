FORMELLO | Al via gli allenamenti: diverse le assenze, tornano Badelj e Kiyine

Si è da poco conclusa la prima seduta di allenamento della nuova stagione della S.S Lazio. I biancocelesti si sono riuniti quest’oggi al centro sportivo ma non tutti erano presenti. Al cospetto di Inzaghi mancavano infatti Adamonis, Acerbi, Patric, Leiva, Cataldi, Lulic, Adekanye, Correa ed Escalante. Quest’ultimo è atteso domani per il suo primo allenamento con la maglia della Lazio. Tra i presenti si rivede Badelj rientrato dal prestito e Kiyine che verrà testato da Inzaghi dopo la sua ottima stagione alla Salernitana. Presenti alla seduta anche i giovani Armini, Raul Moro e Falbo. Domani ci sarà un doppio allenamento alle 10 e alle 18. Tra gli assenti risalta Caicedo che è ormai in uscita dalla Lazio.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: