GdS | Verona, Pres. Setti: “Kumbulla? Aspettiamo l’Inter, ma ci sono altri club su di lui”

Il Presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. L’argomento chiave è stato il suo gioiello Marash Kumbulla. L’oggetto del desiderio di molte squadre, tra cui Lazio e Inter, con i nerazzurri leggermente in vantaggio. Ecco le parole del presidente gialloblù: “L’Inter è in vantaggio per Kumbulla? Diciamo che attendiamo la fine di Europa League, questo è vero. Però ci sono anche altri club di prima fascia interessati a Marash. Comunque non è da escludere a priori che Marash possa rimanere un altro anno a Verona”.







