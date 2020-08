Lazio, Escalante e il mercato del mattone: avrà la vecchia casa di Milinkovic

Secondo Il Messaggero, Escalante andrà ad abitare nella vecchia casa di Milinkovic che ne ha acquistata una nuova.

C’è anche Gonzalo Escalante al raduno di Formello, arrivato a parametro zero dall’Eibar, unico rinforzo, per ora, del mercato estivo. Il centrocampista spagnolo si è inserito nel gruppo e ha già conosciuto i compagni. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero. Milinkovic, dopo aver comprato una nuova casa, gli ha “lasciato” quella in cui abitava, non lontano dai campi di allenamento.







