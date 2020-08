Nuovo caso di Covid-19 in Serie A, c’è un asintomatico nel Benevento

Il Covid-19 ancora non si ferma. Continua a macinare numeri anche in Serie A, ultimo in ordine di tempo un membro del gruppo squadra del Benevento. A comunicarlo è proprio il club tramite una nota ufficiale: “è stato rilevato un caso di Covid-19 all’interno del gruppo squadra”. Non è stato specificato il nome dell’interessato, che però è stato messo in isolamento seppur non presenti alcun sintomo.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: