UFFICIALE – Le date di inizio dei campionati per i giovani biancocelesti

La stagione 2020/2021 è iniziata ufficiosamente sui campi di calcio. Dopo lunghi mesi di stop a causa del Covid-19, tutte le squadre agonistiche del Settore Giovanile biancoceleste sono tornate a calpestare il terreno verde per prepararsi ad un nuovo calcio d’inizio. Mentre le squadre sono al lavoro, la FIGC ha diramato ufficialmente le date d’inizio dei campionati giovanili nazionali. I primi a scendere in campo saranno i ragazzi dell’Under 17 di Marco Alboni impegnati dal 27 settembre. Il 4 ottobre, sarà la volta dell’ Under 15 di mister Gonini e della categoria Under 16 affidata a Cristian Terlizzi. I ragazzi dell’Under 18 di Tommaso Rocchi saranno gli ultimi a prendere il via dall’11 ottobre. Ormai tutto è pronto per una nuova stagione!







