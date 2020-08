Auronzo di Cadore, cambia la data di partenza della Lazio per il ritiro: la nota della società

La data di partenza della squadra per Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo di preparazione per la nuova stagione dei giocatori biancocelesti, non sarà più domani, domenica 23 agosto, ma sarà spostata di 24 ore. Infatti, attraverso una nota della società, apparsa sul sito ufficiale del club biancoceleste, viene sottolineato come la data in cui la squadra partirà per raggiungere le Tre Cime di Lavaredo, sarà lunedì 24 agosto. Ecco il comunicato ufficiale: “Si comunica che, per ragioni logistico-organizzative, la partenza della prima squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore è fissata per lunedì 24 agosto 2020”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: