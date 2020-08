CALCIOMERCATO | Lazio-Muriqi, Bastos come contropartita?

Lazio-Muriqi, si inseguono le voci sull’imminente arrivo del centravanti in biancoceleste. L’ultima notizia giunge dal giornalista Arlind Sadiku che tramite il suo account twitter fa sapere che la Lazio ha offerto 17 milioni di euro più 1 di bonus e ha inserito Bastos come contropartita. Il Fenerbahçe sarebbe d’accordo e pertanto l’accordo può essere raggiunto già entro stasera.

Breaking news

According to my sources near the player, Lazio have offered 17 million euros + 1 bonus + Bastos for Vedat Muriqi. Fenerbahçe is positive for that. Agreement can be reached today. #vedat #muriqi #kosovo #fenerbahçe #transfer #Lazio

— Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) August 22, 2020