CdS | Inzaghi apre lo stage Lazio

Ieri prima seduta di lavoro per la Lazio che domani partirà alla volta di Auronzo di Cadore, per il consuetò ritiro in vista del campionato. Come riporta il Corriere dello Sport, tra rientri, giovani e promossi dalla Salernitana, il tecnico avrà numerosi giocatori da valutare durante il ritiro. Oltre ai “senatori” quindi, ci saranno molti “candidati in prova”, pronti a giocarsi le loro carte per proseguire il cammino con la banda Inzaghi. Al momento i volti nuovi sono Kiyine e Badelj, oltre ai giovani Armini, Falbo e Raul Moro.







