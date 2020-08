CdS | Un vice all’altezza: Pirlo chiama l’ex capitano biancoceleste Nesta

Inizia a prendere forma la nuova Juventus che sarà guidata da Andrea Pirlo. Dopo l’inserimento di Baronio nello staff e con Tudor che lavorerà con la difesa, ora il tecnico bianconero ha un altro nome in testa. Come riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore juventino contatta un suo vecchio amico, l’ex biancoceleste Alessandro Nesta, che sarebbe perfetto come secondo allenatore “di peso”. Reduce dalla finale dei playoff di B con il Frosinone (contro la Spezia che ha raggiunto la Serie A), l’ex capitano laziale potrebbe cambiare il suo futuro, dopo i contatti avuti con il Maestro.







