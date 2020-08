Ecco la nuova maglia away della Lazio – FOTO

La S.S. Lazio attraverso i propri profili social ha svelato il nuovo kit away sempre in collaborazione con la Macron per la stagione 2020/21: a fare da modello il bomber Ciro Immobile.







