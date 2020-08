Europa League, Lukaku regala la “sesta” al Siviglia

Il sogno Europa League per l’Inter si è spento come una candela al vento. L’ostacolo era la squadra “padrona di casa” della competizione, avendo vinto ben 6 edizioni dal 2005-06 a quella appena assegnata. Il Siviglia conquista nuovamente la ex Coppa Uefa con la complicità del nerazzurro più atteso. L’autogol di Romelu Lukaku firma la sconfitta per 3-2 del club milanese. Lo stesso belga aveva aperto le marcature in avvio grazie al rigore concesso dall’arbitro Makkelie. La doppietta di de Jong al 12′ e al 33′ ribaltano la situazione, ma Godin al 36′ rimette in pari il risultato. Al 74′ Diego Carlos tenta la rete in acrobazia, ma senza la deviazione di “Big Rom” la sfera sarebbe finita lontana dai pali do Handanovic. Ora all’Inter non rimane che ripartire da due secondi posti e dall’incognita legata al futuro di Antonio Conte.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: