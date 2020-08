FORMELLO – Secondo giorno di lavoro: nove assenti, differenziato per Lucas Leiva e solito bomber Ciro

Secondo giorno di lavoro a Formello per la Lazio. Dopo i test effettuati in mattinata all’Isokinetic, oggi pomeriggio i giocatori sono scesi in campo per l’allenamento. Inzaghi fa svolgere il riscaldamento sempre col pallone protagonista prima della partitella finale, è rimandato al ritiro di Auronzo la fatica della parte atletica. Mezzoretta di amichevole in famiglia terminata per 4-2 a favore dei fratinati blu grazie alla doppietta di Immobile, uno a testa per Andre Anderson e Luis Alberto mentre per i gialli hanno timbrato Caicedo e Jony. Le due squadre erano così schierate. I gialli con Armini, Vavro, Radu;

Marusic, Milinkovic, Badelj, Jony, Lukaku; Caicedo e Raul Moro. Rispondevano i blu con Bastos, Luiz Felipe, Falbo; Lazzari, Djavan Anderson, Parolo, Luis Alberto, Kiyine; Andre Anderson e Immobile. Si è rivisto sul terreno di gioco per un lavoro differenziato Lucas Leiva mentre erano nove gli assenti: Adamonis, Proto, Acerbi, Patric, Cataldi, Escalante, Lulic, Adekanye e Correa. Domani allenamento in mattinata, alle 10.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: