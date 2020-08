GdS | Lazio allo sprint per Muriqi e Fares: chiusura vicina

La Lazio lavora in vista della prossima stagione: la squadra si è ritrovata a Formello per le sedute di allenamento prima della partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore in programma domani, mentre la società si sta muovendo sul mercato. I nomi caldi in casa biancoceleste al momento sembrano essere Muriqi e Fares e stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante kosovaro e l’esterno algerino potrebbero essere ad Auronzo già nei prossimi giorni. Due colpi entro 48 ore, questo è l’obiettivo della società laziale per far sì che Inzaghi abbia due innesti da inserire in gruppo il prima possibile.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: