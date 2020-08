Il Messaggero | Lazio, se parte Bastos, assalto a Kumbulla. E Tare non ha smesso di pensare a Rafinha

Sembrano in dirittura di arrivo gli affari che porterebbero Muriqi e Fares alla Lazio: ultimi dettagli da limare, poi mister Inzaghi avrà un’alternativa davanti ed un’altra sulla fascia sinistra.Nel frattempo però il club capitolino continua a lavorare per avere una rosa pronta in vista della prossima stagione che sarà ricca di impegni e stando a quanto riportato da Il Messaggero, se parte Bastos il club laziale tenterà l’assalto a Kumbulla mentre Tare non ha smesso di pensare a Rafinha, anche se al momento le priorità sono altre. Per quanto riguarda la difesa, in ballo c’è anche Kim Min Jae del Bejing.







