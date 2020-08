Il Messaggero | Lazio, si parte per Auronzo: c’è il dubbio Correa

La Lazio si prepara al ritiro di Auronzo di Cadore. La squadra si è ritrovata a Formello per svolgere i test di rito e domani lascerà la capitale. Come riporta Il Messaggero, Inzaghi ha preparato la lista dei convocati ed ovviamente non manca il nome di Correa anche se il Tucu giovedì non si è presentato al raduno ed era assente anche ieri. Un ritardo, quello del giocatore, dovuto ad un contrattempo familiare, comunicato per tempo alla società. La Lazio, ad ogni modo, conta di rivederlo tra oggi e domani. L’argentino, come da prassi per chi è stato in Grecia, ha effettuato il tampone ed è risultato negativo.







