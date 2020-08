Il PSG a caccia dell’erede di Thiago Silva: piace Luiz Felipe

Thiago Silva sembra ormai prossimo alla partenza con destinazione ancora ignota. Pertanto il Psg è a caccia del suo erede per rinforzare la retroguardia parigina. Nella lista del club francese sembrerebbe esserci finito anche il biancoceleste Luiz Felipe Ramos. Secondo quanto riportato dal sito ‘Todo Fichajes’, il PSG avrebbe già avviato i contatti con il club capitolino per il trasferimento del centrale della Lazio. Sul piatto 30 milioni di euro, una cifra con la quale sperano di chiudere senza problemi la trattativa. Ora spetta alla società laziale capire se accettare l’offerta o trattenere il giocatore in vista della Champions League della prossima stagione.







