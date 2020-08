Isokinetic, mattinata di test per la Lazio | FOTO

La stagione della Lazio sta per cominciare, ora i test di rito, poi la partenza per il consueto ritiro pre-campionato ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti si apprestano a vivere una stagione ricca di appuntamenti dalla grande intensità, pertanto ora è d’obbligo lavorare per farsi trovare pronti. Questa mattina alcuni giocatori della rosa di Inzaghi si sono recati presso il centro di medicina dello sport per sottoporsi ad alcuni test fisici sotto sforzo. Tra i primi ad arrivare Radu, Parolo ed Immobile.

Ecco alcune immagini dei giocatori che hanno preso parte ai test, pubblicate sul profilo ufficiale Instagram della Lazio:







